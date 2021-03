Messina: incendio nel Gran Campo Santo, sul posto i Vigili del Fuoco [FOTO]

10 Marzo 2021 18:10

Messina: i Vigili del fuoco sono intervenuti per un rogo avvenuto all’interno del Gran Campo Santo, il grande Cimitero della Città metropolitana

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un rogo avvenuto all’interno del Gran Campo Santo, il grande Cimitero della Città metropolitana di Messina, all’interno del quale si sono sviluppate fiamme e tanto fumo dal forno crematorio. Inizialmente il tecnico ha cercato di soffocare l’incendio utilizzando due estintori ma poi, constatando che la situazione era più seria e ingestibile, preso dal panico ha richiesto l’intervento del 115. Arrivati sul posto con Autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio, gli operatori VF hanno immediatamente estinto il rogo e ripristinato la situazione eliminando ogni situazione di pericolo anche per mezzo di una speciale termocamera. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato la zona, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.