9 Marzo 2021 15:41

Inaugurazione Waterfront a Reggio Calabria: domani la conferenza stampa di presentazione. Un programma di iniziative accompagneranno il taglio del nastro della grande opera

Un programma di iniziative accompagneranno il taglio del nastro della grande opera Prenderà il via domani, mercoledì 10 marzo, il cammino di avvicinamento che condurrà al tanto atteso giorno dell’inaugurazione del Waterfront. La grande e rivoluzionaria opera che sta cambiando il volto di Reggio Calabria ridisegnando, in chiave moderna, attrattiva e innovativa, il rapporto tra la città e il suo mare. Per l’occasione, l’amministrazione comunale ha voluto che tale momento, proprio in ragione dell’importanza e della centralità nell’ambito delle dinamiche di crescita e sviluppo che esso riveste, venisse vissuto come un momento di partecipazione e approfondimento da parte degli attori sociali coinvolti. In questa direzione si collocano gli eventi “intermedi” che scandiranno da qui ai prossimi giorni il percorso verso il nuovo fronte mare attraverso tavole rotonde, dibattiti e incontri tematici che accenderanno i riflettori sui tanti argomenti legati alle nuove prospettive aperte dal Waterfront, con il coinvolgimento di professionisti, parti sociali e associazioni di categoria. Eventi che, insieme ad una relazione illustrativa dell’opera, verranno presentati domani, mercoledì 10 marzo, nel corso della conferenza stampa che sarà ospitata a Palazzo San Giorgio con inizio alle ore 10.00 e a cui prenderà parte il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, gli Assessori della Giunta comunale, i progettisti ed i tecnici comunali dei settori coinvolti.