Gelateria Cesare, per Pasqua una squisita colomba artigianale triplo gusto con la novità ‘Bacio 1918’ [INFO e DETTAGLI]

25 Marzo 2021 13:21

Gelateria Cesare presenta una gustosa novità per Pasqua: la ‘colomba bacio 1918’, il tipico dolce pasquale dal gusto unico… anzi triplo

Una gustosa novità per passare una Pasqua ancor più dolce. Non il solito uovo, ma una colomba speciale realizzata da due eccellenze del settore dolciario reggino: Gelateria Cesare di Davide Destefano e la pasticceria ‘La Mimosa‘ di Angelo Musolino, sita a Piazza Sant’Anna. Il dolce in questione è realizzato dalla pasticceria ‘La Mimosa‘ con lievito madre, si tratta di una colomba semplice (senza canditi) dal peso di circa 2.2 kg (gelato compreso), ricoperta con cioccolata al latte, zuccherini e mandorle. La Gelateria Cesare si occupa invece della farcitura con il suo gustoso e rinomato gelato a 3 gusti: Nocciola, Pesto di pistacchio e Bacio 1918. Quest’ultimo dà anche il nome alla nuova creazione: “Colomba Bacio 1918“. Si tratta di un gusto nuovo, anzi a dirla tutta molto vecchio, risalente addirittura al 1918: una deliziosa ricetta appena tornata alla luce in maniera davvero inusuale, pronta a soddisfare i palati di oggi, come già faceva con quelli di ieri.

La colomba costa 43 euro e potrà essere preordinata fino al 30 marzo al numero 3880587411: chi ne prenoterà una o più quantità potrà beneficiare di uno sconto di 5 euro rispetto al prezzo iniziale, pagandola dunque 38 euro.