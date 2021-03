Etna, il vulcano si fa vivo ancora: è il 16° parossismo del mese di marzo

31 Marzo 2021 23:04

Complice il cielo limpido la spettacolare eruzione risulta visibile per centinaia di chilometri

L’Etna ha iniziato un nuovo parossismo. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a partire dalle 17:50 UTC circa, si è osservato un incremento dell’attività stromboliana con emissione di cenere al Cratere di Sud-Est, oltre a forti boati. In base al modello previsionale, la nube eruttiva si disperde in direzione Sud-SudOvest. Per quanto riguarda l’attività effusiva, il flusso lavico in espansione in direzione SSE è ben alimentato e il fronte ha raggiunto l’alto orlo occidentale della Valle del Bove. Complice il cielo limpido la spettacolare eruzione risulta visibile per centinaia di chilometri. Quello inaugurato oggi è il sedicesimo parossismo del mese di marzo.