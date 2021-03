Coppa America, Luna Rossa risponde a New Zealand: 1-1 dopo la prima giornata, Spithill fa la storia

10 Marzo 2021 11:52

Coppa America, Luna Rossa se la gioca contro Team New Zealand: la prima giornata di regate termina sull’1-1. Spithill fa la storia

I neozelandesi che speravano in un netto successo dell’imbarcazione di casa sono rimasti delusi, almeno da questa prima giornata di gara. Dopo le prime due regate, è ben chiara la forza dei ‘Kiwi’, così come la grinta di Luna Rossa che non intende mollare. Il responso che arriva dalle acque dell’Hauraki Gulf è più che positivo per l’imbarcazione italiana: 1-1 il risultato, prima la vittoria dei padroni di casa, poi la risposta tricolore. Se nella prima regata Team New Zealand ha messo in mostra tutte le sue qualità, nella seconda Luna Rossa è stata brava a mantenere la freddezza necessaria per contenere il recuper neozelandese negli ultimi due lati della regata. Importante anche il traguardo raggiunto da Jimmy Spithill: in 170 anni di storia, è diventato il timoniere ad aver vinto più regate in Coppa America superando sua Maestà Russell Coutts. Domani giornata di meritato riposo, poi 2 regate da venerdì fino a quando una barca non ne vince 7.