Calcio a 5, la Siac Messina non può nulla contro la vicecapolista: Futsal Polistena passa per 3-6

10 Marzo 2021 11:26

Calcio a 5, la Siac Messina perde con onore contro la vicecapolista Futsal Polistena: finisce 3-6, commento e tabellino del match

La Siac Messina lotta su ogni pallone, riparte con la necessaria brillantezza, sbaglia troppi ultimi passaggi e si arrende (3-6), come da pronostico, alla vicecapolista Futsal Polistena, che fa valere la classe dei suoi giocatori per assicurarsi l’intera posta in palio. Questo in sintesi il racconto del recupero della decima giornata d’andata di serie A2, disputato al “PalaRescifina”.

CRONACA – Meglio i peloritani ad inizio gara, pericolosi con le incursioni di Nanni Piccolo e Antonio Colavita. Sono, però, i calabresi a sbloccare il punteggio all’8’ grazie al tiro da fuori di Silon, che si conferma “bestia nera” della Siac dopo i gol segnati con la maglia dell’Orsa Viggiano. Prima dell’intervallo, un calcio d’angolo battuto male dai biancazzurri fa scattare il repentino ribaltamento di fronte degli ospiti, finalizzato da Maluko su assist del solito Silon. In avvio di ripresa, il Futsal Polistena mette a segno un doppio colpo; Da Silva e Fortuna confezionano il momentaneo 0-4. Orgogliosa è la reazione dei ragazzi allenati da Salvatore D’Urso, bravi nel dimezzare le distanze con le reti di Colavita, a bersaglio con un preciso diagonale, e Piccolo su rigore. La successiva espulsione per doppia ammonizione di Victor Torres Iborra facilita il compito ai “reggini”, cinici nell’approfittarne con le realizzazioni di Fortuna e Silon. Nel finale, Francesco Corrieri fissa il risultato sul definitivo 3-6. La Gear Piazza Armerina (avversario sabato 13 marzo della Siac) ha superato, nell’altra partita in programma, il Cataforio per 4 a 1.

TAB. SIAC MESSINA-FUTSAL POLISTENA 3-6 (p.t. 0-2)

Marcatori: 8’ e 17’ st Silon; 17’ Maluko; 2’ st Da Silva; 3’ st e 15’ st Fortuna, 12’ st A. Colavita, 13’ st Piccolo (rig.); 19′ st Corrieri.

Siac Messina: Torres Iborra, A. Colavita, Aricò, Corrieri, Farinella, Barbosa, Abdelbaky, L. Colavita, Capillo, Piccolo, Zappia, Venuto. All. D’Urso.

Futsal Polistena: Parisi, Silon, Dentini, Attinà, Fortuna, Parisi, Martino, Maluko, Arcidiacone, Prestileo, Da Silva, Macrì, Multari. All. Molluso.

Arbitri: Lupo e Seminara di Palermo.

Classifica: FF Napoli 48; Futsal Polistena 42; Città di Cosenza 32; Futsal Regalbuto 31; Bernalda, Città di Melilli e New Taranto 23; Orsa Viggiano e Bovalino 20; Gear Piazza Armerina 18; Cataforio 9; Siac Messina 6.

Ufficio Stampa Siac Messina