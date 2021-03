Calabria, Giannetta: “Auguri di buon lavoro al senatore Giuseppe Mangialavori, neo coordinatore regionale di Forza Italia”

9 Marzo 2021 19:18

Calabria, Giannetta: “Giuseppe Mangialavori raccoglie una eredità importante, ma sono certo riuscirà ad imprimere al partito slancio e vigore”

“Auguri di buon lavoro al senatore Giuseppe Mangialavori, neo coordinatore regionale di Forza Italia”. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Giannetta. “Giuseppe Mangialavori – afferma il consigliere forzista – raccoglie una eredità importante, ma sono certo riuscirà ad imprimere al partito slancio e vigore”. “Forza Italia in Calabria sta dimostrando forza e tenacia nel superare prove difficilissime, come la perdita di Jole Santelli ad appena pochi mesi dalla sua elezione alla presidenza della regione. Con ancora più forza e più tenacia, ci prepariamo ad affrontare la prossima tornata elettorale nel segno – dichiara Domenico Giannetta – della continuità e del rafforzamento del progetto che i calabresi hanno scelto per il governo della propria regione”.