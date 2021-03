19 Marzo 2021, buona Festa del Papà al tempo del Coronavirus! Ecco le più belle IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri su WhatsApp e Facebook

19 Marzo 2021 00:01

19 Marzo 2021, buona Festa del Papà al tempo del Coronavirus! Ecco una selezione di immagini, video, frasi romantiche per fare gli auguri su WhatsApp e Facebook

La Festa del Papà si celebra il 19 marzo in molti paese di tradizione cattolica, come l’Italia, la Spagna e il Portogallo. In particolare, fu scelta tale data perché la festa del papà nei paesi è fortemente legata alla festa dedicata a San Giuseppe, in quanto padre putativo di Gesù. Capita spesso che i papà vengano festeggiati con biglietti e lavoretti realizzati dai bambini a scuola. Quest’anno la celebrazione è condizionata dalle norme anti-Covid.

Festa del Papà: i piatti tipici salati e dolci

Tra i piatti tipici per la Festa del Papà c’è sicuramente la pasta e ceci. Altro piatto è il baccalà fritto. Il pane di San Giuseppe o pane votivo di Salmi, carciofi imbottiti, polpette di cardi, tortelli o frittelle di San Giuseppe. Quanto ai dolci ricordiamo maritozzi, raviole emiliane, frittelle o frittelli di riso, sfinci farcite con crema di ricotta e guarniti con scorza d’arancia; zeppoloni, calzoncelli e le zeppole, preparate con pasta choux, la stessa con cui si fanno i bignè, fritte o nella variante al forno, farcite con crema pasticcera.

19 Marzo, Festa del Papà, oggi è il giorno dei regali e degli auguri: per l’occasione proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto), frasi, citazioni e video (in basso) da inviare sui social e app come WhatsApp e Facebook in questo giorno speciale.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Papà, spero un giorno di essere un genitore speciale come lo sei stato tu

Il giorno più speciale dell’anno? Quello della Festa del Papà, perché è unico, proprio come te!

Il 19 marzo è la tua giornata papà, ma spero che tu sappia quanto ti voglio bene ogni giorno!

Oggi è la festa del papà, ma per noi, che ti amiamo, ti vogliamo tanto bene e capiamo i tuoi sacrifici, pensiamo che la tua festa dovrebbe essere tutto l’anno. Auguri sinceri

In questa giornata di festa voglio dirti, caro papà, che ti voglio tanto bene e che anche se non ci vediamo spesso ti penso ogni attimo

La Festa del Papà è una giornata speciale, un momento in cui regalare abbracci all’uomo più importante della nostra vita

Al mio meraviglioso papà: semplicemente essendo te stesso mi hai mostrato il modo migliore di essere. Credendo nei miei sogni mi hai reso orgoglioso di me stesso. Tanti auguri

Caro papà, passa una festa speciale, ti voglio tanto bene e per me ogni giorno è come se fosse la tua festa

Papà fa rima con affetto e coccole e tu non me le hai mai fatte mancare!

Papà, sei sempre nel mio cuore, basta pensare a tutto ciò che hai fatto per me perché io mi senta felice

Non è abbastanza lunga questa giornata per dirti quanto ti voglio bene! Auguri Papà!

Al papà più bello, più buono, più simpatico, più gentile, più generoso, più… tutto! Non basterebbe il foglio per elencare quello che sei. Auguri papà!

Al più caro, più paziente, più rassicurante papà del mondo, nella speranza di non deluderlo mai

L’abbraccio più bello del mondo, quello che mi da più sicurezza, è sempre e solo il tuo, papà

Grazie per avermi donato le cose più importanti nella mia vita, il tuo tempo, la tua attenzione e il tuo amore. Buona festa del papà!

Al mio caro papà mille auguri. Conservati giovane come sei per altri mille anni

Auguri papà, non posso descriverti con le parole tutto l’immenso amore che provo per te, l’unica cosa che posso dirti è che ti voglio un universo di bene!

Sono tanto orgoglioso di te, papà, sei il migliore ed un giorno spero di diventare uguale a te

Non potrò mai fare abbastanza per ricompensarti dell’amore che mi hai dato, posso solo volerti bene. Auguri papà!

Sei il più caro papà ma anche il mio più grande amico, mi hai insegnato tante cose, eppure mi sembra di avere ancora molto da imparare. Ti voglio bene

La bellezza dell’essere figlia sta nell’avere un papà come te. Tanti auguri!

Non c’è un regalo abbastanza bello e importante che possa eguagliare l’amore e la stima che abbiamo per te. Auguri sinceri

Caro papà, se oggi sono quello/a che sono lo devo a te. Auguri

Ogni uomo può essere padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà!

Papà in questo giorno davvero speciale ti offro il mio grande amore filiale e ti dico con gioia e grande affetto: “Tu sei davvero un papà perfetto!”

Non esiste nessun regalo che possa valere quello che tu vali per me. Ecco perché ho pensato di non fartelo! Non ti offenderai mica, papà? Tanti auguri!

Sei la mia guida, la figura che mi ha aiutato a crescere, sei stato e sarai un punto di riferimento per me. Oggi è la tua festa e voglio dirti quanto io ti voglia bene! Sei una persona speciale, grazie per tutto quello che hai fatto per me… da sempre! Auguri papà!

Tanti auguri papà. Questo è un giorno speciale per te. Ti ringrazio per tutte le volte che mi hai dato buoni consigli, per le attenzioni che mi hai dato, per tutte le volte che sei stato orgoglioso di me

Ci sono giorni felici. Ci sono giorni tristi. Ci sono giorni che tutti viviamo a modo nostro. Questo è un giorno speciale perché è un giorno dedicato a una persona importante nella vita di tutti noi: è la tua festa, papà

Le mani di un padre sono come un arcobaleno: innalzano i figli alle irraggiungibili meraviglie dei cieli ma con forti radici e passo sicuro indicano loro la via, su questa fragile zolla di vita terrena

A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note. (Markus Zusak)

Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza. (Umberto Eco).

