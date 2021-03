19 Marzo 2021, buon onomastico Giuseppe al tempo del Coronavirus! Ecco le più belle IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri su WhatsApp e Facebook

19 Marzo 2021 00:00

19 Marzo 2021, è Festa di San Giuseppe al tempo del Coronavirus! Ecco una selezione di immagini, video, frasi romantiche per fare gli auguri su WhatsApp e Facebook

San Giuseppe si celebra in concomitanza con la Festa del Papà il 19 Marzo. Per tutti coloro che festeggiano il proprio onomastico quel giorno, come per chi è diventato padre, domani è un giorno speciale. Capita spesso che i papà vengano festeggiati con biglietti e lavoretti realizzati dai bambini a scuola. Giuseppe, il cui nome, significa “Dio aggiunga”, inteso, in senso lato, come “aggiunto in famiglia”, abitava a Nazaret dove esercitò la professione di falegname. All’età di 30 anni prese in sposa Maria e divenne il padre di Gesù. San Giuseppe è patrono dei padri di famiglia, dei carpentieri, dei moribondi oltre che di tutti i lavoratori. Il Santo è definito “uomo giusto” in quanto disponibile ad obbedire alla parola di Dio. Non dubitò di Maria circa l’origine santa del concepimento di Gesù, di cui fu un padre perfetto. Da un punto di vista gastronomico sono tante le ricette ma sicuramente la più famosa è la caratteristica zeppola di San Giuseppe, molto buone e gustose. Quest’anno la ricorrenza è condizionata dalle norme anti-Covid.

19 Marzo, San Giuseppe al tempo del Coronavirus, oggi è il giorno dei regali e degli auguri: per l’occasione proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso) da inviare su social e app come WhatsApp e Facebook in questo giorno speciale.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Il calendario oggi dice che è San Giuseppe: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te il 19 Marzo! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!

Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!