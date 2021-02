Vaccini, Calabria sopra l’80% ma sempre penultima

11 Febbraio 2021 11:08

Vaccini: la Calabria rimane penultima nella classifica

La Calabria ha superato di poco l’80% delle dosi di vaccino somministrate, che ammontano a 64.649 sulle 79.990 ricevute. Lo comunica l’Aifa, agenzia italiana del farmaco, specificando nell’ultimo aggiornamento di oggi che la regione rimane comunque penultima in questa classifica che vede fanalino di coda la Liguria con il 75,3% di vaccini inoculati. I prodotti utilizzati (richiamo compreso) sono quasi tutti Pfizer-Biontech. In settimana dovrebbe completarsi la distribuzione dei vaccini AstraZeneca monodose per under55, operatori scolastici e forze dell’ordine.