Milan, una Spezia indigesta. Italiano smonta il giocattolo di Pioli: i liguri battono 2-0 la capolista

13 Febbraio 2021 22:43

Una Spezia indigesta per il Milan, anzi due. Dopo la sconfitta della Juventus per 1-0 contro il Napoli, i rossoneri avevano la possibilità di aumentare il proprio vantaggio in classifica, dando uno scossone importante alle speranze di rimonta dei bianconeri, ma la trasferta in Liguria si è dimostrata più insidiosa del previsto. Ribaltati i pronostici della vigilia fra la squadra con il miglior rendimento fuori casa e quella con il secondo peggior rendimento casalingo. Lo Spezia di Italiano gioca una gara perfetta, domina in palleggio, disinnesca ogni trama rossonera e nella ripresa riesce a fare ciò che gli era mancato nei primi 45 minuti: segnare. Maggiore e Bastoni, due prodotti della primavera, firmano le due reti più importanti delle rispettive carriere regalando 3 punti fondamentali alla formazione ligure che si distacca ulteriormente dalla zona salvezza. Milan invece non pervenuto. Un dato fotografa alla perfezione la gara dei rossoneri: 0 tiri nello specchio della porta. Non di certo il modo migliore di presentarsi al derby contro l’Inter della prossima giornata. A proposito: in caso di vittoria contro la Lazio, l’Inter potrà effettuare il primo sorpasso ‘permanente’ della stagione prendendosi il primo posto.

VENERDI’ 12 FEBBRAIO

ore 20:45

Bologna-Benevento 1-1 (1′ Sansone, 60′ Viola)

SABATO 13 FEBBRAIO

ore 15:00

Torino-Genoa 0-0

ore 18:00

Napoli-Juventus 1-0 (31′ rig. Insigne)

ore 20:45

Spezia-Milan 2-0 (56′ Maggiore, 67′ Bastoni)

DOMENICA 14 FEBBRAIO

ore 12:30

Roma-Udinese

ore 15:00

Cagliari-Atalanta

Sampdoria-Fiorentina

ore 18:00

Crotone-Sassuolo

ore 20:45

Inter-Lazio

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO

ore 20:45

Verona-Parma

CLASSIFICA SERIE A

MILAN 49 INTER 47 JUVENTUS 42 ROMA 40 LAZIO 40 NAPOLI 40 ATALANTA 37 SASSUOLO 31 VERONA 30 SAMPDORIA 27 GENOA 25 UDINESE 24 BOLOGNA 24 SPEZIA 24 BENEVENTO 24 FIORENTINA 22 TORINO 17 CAGLIARI 15 PARMA 13 CROTONE 12

CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 16 reti Lukaku (Inter) 14 reti Ibrahimovic (Milan) 14 reti Immobile (Lazio) 14 reti Muriel (Atalanta) 12 reti Belotti (Torino) 11 reti Joao Pedro (Cagliari) 11 reti Lautaro Martinez (Inter) 10 reti Mkhitaryan (Roma) 9 reti Insigne (Napoli) 9 reti Lozano (Napoli) 9 reti Destro (Genoa) 9 reti Nzola (Spezia) 9 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (23ª giornata)

VENERDI’ 19 FEBRAIO

ore 18:30

Fiorentina-Spezia

ore 20:45

Cagliari-Torino

SABATO 20 FEBBRAIO

ore 15:00

Lazio-Sampdoria

ore 18:00

Genoa-Verona

ore 20:45

Sassuolo-Bologna

DOMENICA 21 FEBBRAIO

ore 12:30

Parma-Udinese

ore 15:00

Milan-Inter

ore 18:00

Atalanta-Napoli

ore 20:45

Benevento-Roma

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO

ore 20:45

Juventus-Crotone