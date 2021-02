Serie D, l’ultimo acquisto del San Luca ha un passato nel Milan: ufficiale il suo arrivo

14 Febbraio 2021 15:14

Serie D, giovane di prospettiva e dal passato importante l’ultimo arrivo ufficializzato dal San Luca: si tratta di Vittorio Vigolo

Un nuovo arrivo alla corte di mister Ciccio Cozza. Il San Luca ha infatti ufficializzato l’accordo con Vittorio Vigolo, giovane attaccante con un recente passato nel Milan. Di seguito la nota ufficiale del club reggino di Serie D.

“ASD San Luca comunica di aver raggiunto l’intesa con il calciatore Vittorio Vigolo il quale ha sottoscritto un accordo che lo legherà al Club fino al 30 Giugno 2021. Vittorio Vigolo, nato a Valdagno (VI) il 06 gennaio 2000, è una prima punta che nella sua giovane carriera ha totalizzato 79 presenze ed è andato a segno 36 volte. Inizia a formarsi calcisticamente all’interno del settore giovanile dell’Hellas Verona prima di trasferirsi, appena tredicenne, all’AC Milan. In maglia rossonera ha vinto il titolo di capocannoniere del Campionato Nazionale Under 17 mettendo a segno ben 23 reti. Ha collezionato ben 23 presenze con la maglia della Nazionale italiana nelle categorie Under 15, Under 16 e Under 17 realizzando 4 gol. Nella stagione 2018/19 torna in prestito all’Hellas Verona e quindi si trasferisce a titolo definitivo, nella stagione 2019/20, al Rende Calcio dove trova l’esordio in in Serie C. Nel dicembre 2019 firma per la Virtus Ciserano Bergamo 1909 in Serie D mettendo a segno 2 reti fino a prima della sospensione dei campionati. La scorsa estate ha firmato per l’Alma Juventus Fano in Serie C prima di svincolarsi ad ottobre. Da oggi, l’ex Milan è a disposizione di mister Ciccio Cozza!”