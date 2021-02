Serie B, a Pescara salta un altro allenatore: esonerato Roberto Breda

14 Febbraio 2021 12:44

Serie B, Roberto Breda non è più l’allenatore del Pescara: sollevato dall’incarico l’ex tecnico della Reggina dopo la sconfitta interna di ieri

Secondo cambio di allenatore in casa Pescara, che qualche mese fa aveva esonerato Oddo. Fatale la sconfitta interna di ieri contro il Venezia: sollevato dall’incarico anche Roberto Breda, ex Reggina, squadra che la scorsa settimana ha contribuito a rendere il suo cammino in salita. “La Delfino Pescara 1936 – si legge sul sito ufficiale biancazzurro – comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Roberto Breda. Ringraziandolo per l’impegno e la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali”.