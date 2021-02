Serie B, gli arbitri della 23ª giornata: c’è Marinelli per Cosenza-Reggina

11 Febbraio 2021 13:59

Serie B, 23ª giornata: scelti gli arbitri, gli assistenti e i IV ufficiali delle partite del prossimo weekend. Per il derby Cosenza-Reggina c’è Livio Martinelli

Sono state definite le terne arbitrali per le partite della 23ª giornata di Serie B. Per il derby Cosenza-Reggina c’è Livio Marinelli di Tivoli. Classe ’84, conta poche presenze in Serie A ma quasi 70 in B. Primo incrocio assoluto con gli amaranto. Di seguito l’elenco completo delle gare con arbitri, assistenti e IV ufficiali scelti.

MONZA – PISA Venerdì 12/02 h. 21.00

ABISSO

YOSHIKAWA – NUZZI

IV: GARIGLIO

SALERNITANA – LR VICENZA Sabato 13/02 h. 14.00

CAMPLONE

SCATRAGLI – DEI GIUDICI

IV: SANTORO

CREMONESE – LECCE Sabato 13/02 h. 14.00

GUIDA

CARBONE – PERETTI

IV: ROS

PESCARA – VENEZIA Sabato 13/02 h. 14.00

ILLUZZI

AFFATATO – TRINCHIERI

IV: RAPUANO

PORDENONE – CITTADELLA Sabato 13/02 h.14.00

PATERNA

FIORITO – BOTTEGONI

IV: MERAVIGLIA

SPAL – EMPOLI Sabato 13/02 h. 16.00

MARIANI

ROSSI L. – PAGLIARDINI

IV: MARCHETTI

V. ENTELLA – FROSINONE Domenica 14/02 h. 15.00

MAGGIONI

PAGNOTTA – AVALOS

IV: VOLPI

REGGIANA – ASCOLI Domenica 14/02 h. 17.00

AYROLDI

GROSSI – MASSARA

IV: PRONTERA

BRESCIA – CHIEVO Domenica 14/02 h. 21.00

DI MARTINO

RASPOLLINI – LANOTTE

IV: AMABILE

COSENZA – REGGINA Lunedì 15/02 h. 21.00

MARINELLI

ZINGARELLI – PALERMO

IV: MARINI