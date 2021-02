Sequestrato il porto di Bagnara Calabra [DETTAGLI]

12 Febbraio 2021 22:45

Bagnara Calabra: approfondite verifiche da parte dei Carabinieri nell’area portuale

Nel corso della giornata odierna, i Carabinieri sono stati impegnati nell’area costiera di Bagnara Calabra, al fine di verificare le condizioni ambientali e lavorative del porto. Un intervento scaturito dall’attività informativa della locale Stazione Carabinieri, e che è stato effettuato con l’imprescindibile contributo delle specialità dell’Arma: in azione i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria, al fine di verificare danni ambientali, i colleghi del Nucleo Subacqueo di Messina, che hanno scandagliato i fondali per valutarne eventuali compromissioni e i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro reggino, i quali hanno effettuato delle approfondite verifiche sulla liceità degli impieghi e delle condizioni lavorative nell’attracco di Bagnara. Al termine di questa prima fase dell’attività di controllo, è stata posta in sequestro l’area portuale. Domani, valutati interamente gli elementi di prova raccolti, saranno forniti dettagli ed esiti dell’operazione.