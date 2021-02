San Valentino, un “GESTO D’AMORE” per i più bisognosi: la splendida iniziativa del ‘Laboratorio Verde Fare Ambiente Calabra OdV’ di Reggio Calabria

13 Febbraio 2021 14:20

La splendida iniziativa del ‘Laboratorio Verde Fare Ambiente Calabra OdV’ di Reggio Calabria: la raccolta di viveri per i più bisognosi a San Valentino

Il 14 febbraio è la festa più attesa da tutti gli innamorati, il giorno di San Valentino, il momento in cui si celebra il sentimento più importante fra tutti: l’amore. Ma chi l’ha detto che San Valentino sia solo la festa delle coppie? L’amore non è solo rose e cioccolatini, può essere declinato in molti modi. Esiste anche l’amore derivante dall’empatia, dal voler fare del bene verso il prossimo, dal migliorare con un piccolo grande gesto la vita di chi, ogni giorno, si trova a lottare con le difficoltà di vivere ai margini della società. I cosiddetti ‘invisibili‘, le persone che non hanno mai avuto niente, o hanno perso tutto, i nuovi poveri danneggiati dalla pandemia, i dimenticati.

Questo è l’obiettivo di ‘Laboratorio Verde Fare Ambiente Calabria OdV‘ della Città Metropolitana di Reggio Calabria, organo periferico del Movimento Ecologista Europeo Fare Ambiente, Associazione della quale è Presidente Cinzia Panuccio, che si occupa di unire ambientalismo ragionevole e sviluppo sostenibile. Per il giorno di San Valentino, su proposta del socio fondatore Isabella Amatulli, l’associazione vuole donare amore ai più deboli. Grazie alla preziosa collaborazione di Don Luigi Cannizzo, parroco della Chiesa della Candelora, da sempre in prima linea nelle iniziative che si occupano dell’aiuto delle fasce più deboli della popolazione, il ‘Laboratorio Verde Fare Ambiente Calabria OdV’ ha dato il via ad una raccolta di beni alimentari da donare ai più bisognosi. Viveri di prima necessità come pasta o pane, cibo che non manca mai sulle nostre tavole, ma che per una persona in difficoltà può rappresentare un gesto dal valore immenso, specialmente in un periodo così complicato come quello che stiamo vivendo oggi. Un gesto d’amore, nel giorno che celebra l’amore in ogni sua forma.