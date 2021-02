Dopo San Valentino arriva San Faustino, protettore dei single al tempo del Coronavirus: ecco IMMAGINI e FRASI più divertenti per gli auguri su Facebook e WhatsApp [GALLERY]

15 Febbraio 2021 00:00

Il 15 Febbraio, dopo San Valentino, è San Faustino, la Festa dei single al tempo del Coronavirus: ecco le frasi e le immagini più divertenti da condividere sui social per fare gli auguri su Facebook e WhatsApp

Oggi, 15 febbraio 2021 è la Festa dei single, che festeggiano nel nome di San Faustino al tempo del Coronavirus. Questa ricorrenza avviene il giorno San Valentino, la Festa degli Innamorati. Come il fratello Giovita, anche lui celebrato in questa data, Faustino era un martire che avrebbe vissuto tutte le difficoltà e i rischi dei primi cristiani. La leggenda racconta che la sua famiglia fosse molto ricca, e che quindi lui diventò subito cavaliere. Affascinato dalla religione cristiana, Faustino si fece battezzare e decise di andare a predicare la parola del Signore nella zona di Brescia. Ma perché San Faustino è festeggiato dai single? La tradizione popolare della festa sembra più legata al suo nome Faustino o Fausto, che in latino significa fortunato. Di conseguenza, il Santo viene ritenuto in grado di facilitare l’incontro di due anime gemelle.

15 Febbraio, Buona Festa di San Faustino– Ecco una selezioni di frasi (in basso) e immagini (in alto) da condividere sui social per fare gli auguri ai single al tempo del Coronavirus.

Le FRASI per gli auguri ai single: