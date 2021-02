Risultati Serie D girone I, 17ª giornata: tutto facile per l’Acr Messina, il San Luca batte l’Acireale. La nuova classifica

14 Febbraio 2021 16:32

Risultati Serie D girone I, si è appena conclusa la 17ª giornata: tutti gli aggiornamenti con la classifica aggiornata e il prossimo turno

E’ appena terminata la 17ª giornata del girone I di Serie D. Continua la marcia dell’ Acr Messina, che straccia il Sant’Agata nel derby con un tris senza attenuanti nel segno del solito Foggia (doppietta). I peloritani ringraziano Ciccio Cozza, che con il suo San Luca batte l’Acireale per 1-0 e lo tiene a debita distanza dalla vetta. Brutta sconfitta per la Cittanovese, che ne prende 3 in casa del Santa Maria. Di seguito il programma completo con tutti i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno, anticipato da ben quattro recuperi infrasettimanali.

DOMENICA 14 FEBBRAIO

ore 14:30

ACR Messina-S. Agata 3-0

Dattilo-Rotonda 1-0

Licata-Castrovillari 2-1

Paternò-Gelbison Cilento 1-3

Rende-Marina di Ragusa 0-0

San Luca-Acireale 1-0

Santa Maria Cilento-Cittanovese 3-0

Troina-Biancavilla 0-4

POSTICIPATE

Roccella-FC Messina

CLASSIFICA

ACR MESSINA 33 FC MESSINA 28 GELBISON 27 ACIREALE 26 LICATA 25 SANTA MARIA 24 SAN LUCA 24 DATTILO 22 BIANCAVILLA 21 PATERNO’ 18 ROTONDA 18 CASTROVILLARI 16 CITTANOVESE 16 TROINA 16 S.AGATA 14 RENDE 13 MARINA DI RAGUSA 12 ROCCELLA 10

RECUPERI INFRASETTIMANALI

MERCOLEDI’ 17 GENNAIO

ore 14:30

9ª giornata: Santa Maria Cilento-Troina

10ª giornata: Marina di Ragusa-Castrovillari

12ª giornata: Acireale-FC Messina

12ª giornata: Biancavilla-Roccella

PROSSIMO TURNO (18ª GIORNATA)

ore 14:30

ACR Messina-Cittanovese

Dattilo-Castrovillari

Licata-Marina di Ragusa

Paternò-Roccella

Rende-Acireale

S. Agata-Biancavilla

San Luca-FC Messina

Santa Maria Cilento-Gelbison Cilento

Troina-Rotonda