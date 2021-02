Risultati Serie B, 23ª giornata: prevale il segno 2, finali favorevoli alla Reggina. La nuova classifica

13 Febbraio 2021 15:55

Serie B, 23ª giornata: tutti gli aggiornamenti delle gare del weekend in cadetteria con classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno

Metà turno in Serie B è andato in archivio. Dopo l’anticipo del venerdì, che ha visto a sorpresa la vittoria del Pisa a Monza, sabato si sono giocate altre quattro gare. Pari alle 12:30 tra Salernitana e Vicenza, con il botta e risposta Aya-Giacomelli nel finale. Nelle gare delle 14 prevale il segno 2: Lecce, Venezia e Cittadella sbancano rispettivamente Cremona, Pescara e Pordenone (Lignano). Finali favorevoli alla Reggina, in attesa del resto del turno. Di seguito il programma completo.

VENERDI’ 12 FEBBRAIO

ore 21:00

Monza-Pisa 0-2

SABATO 13 FEBBRAIO

ore 12:00

Salernitana-Vicenza 1-1

ore 14:00

Cremonese-Lecce 1-2

Pescara-Venezia 0-2

Pordenone-Cittadella 0-1

ore 16:00

Spal-Empoli 1-1

DOMENICA 14 FEBBRAIO

ore 15:00

Entella-Frosinone

ore 17:00

Reggiana-Ascoli

ore 21:00

Brescia-Chievo

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO

ore 21:00

Cosenza-Reggina

CLASSIFICA

Empoli 44 Monza 39 Cittadella 39 Chievo 39 Venezia 38 Salernitana 38 Spal 36 Lecce 35 Pordenone 32 Pisa 31 Frosinone 29 Vicenza 26 Reggina 25 Cremonese 23 Brescia 23 Cosenza 22 Reggiana 21 Ascoli 21 Entella 17 Pescara 17

CLASSIFICA MARCATORI

Mancuso (Empoli) 13 reti Forte (Venezia) 12 reti Coda (Lecce) 11 reti Diaw (Pordenone/Monza) 10 reti La Mantia (Empoli) 8 reti Tutino (Salernitana) 8 reti Gargiulo (Cittadella) 7 reti Mancosu (Lecce) 7 reti Marconi (Pisa) 7 reti

PROSSIMO TURNO (24ª GIORNATA)

VENERDI’ 19 FEBBRAIO

ore 21:00

Frosinone-Pescara

SABATO 20 FEBBRAIO

ore 14:00

Ascoli-Salernitana

Brescia-Cremonese

Cittadella-Reggiana

Vicenza-Spal

Venezia-Entella

ore 16:00

Chievo-Monza

ore 18:00

Pisa-Empoli

DOMENICA 21 FEBBRAIO

ore 15:00

Reggina-Pordenone

ore 21:00

Lecce-Cosenza