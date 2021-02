Reggio Calabria, al via le vaccinazioni anti-Covid. Il direttore del Dipartimento prevenzione dell’Asp: “300 vaccini al giorno, ecco come funziona” [FOTO e INTERVISTA]

20 Febbraio 2021 12:01

Al via a Reggio Calabria le vaccinazioni anti-Covid: il direttore del Dipartimento prevenzione dell’Asp Sandro Giuffrida ne spiega le modalità

Anche a Reggio Calabria sono inizia le vaccinazioni anti-Covid. Dopo aver ricevuto l’idoneità rispetto agli standard di sicurezza e alla possibilità di ospitare ben 5 postazioni vaccinali, la Sala ‘Federica Monteleone’ di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, ha ospitato le equipe di medici e sanitari che hanno il compito di somministrare i vaccini anti-Covid (circa 300 dosi giornaliere) alle persone che, secondo le priorità indicate dal piano nazionale, si presenteranno per ottenere la prima dose.

Il direttore del Dipartimento prevenzione dell’Asp Sandro Giuffrida ha spiegato ai microfoni di StrettoWeb lo stato attuale delle vaccinazioni e le dinamiche attraverso le quali esse verranno effettuate. Una modalità provvisoria per una situazione: “che cerca di evitare che i centri vaccinali non facciano nulla in questi giorni vista la grande necessità di effettuare le vaccinazioni nel nostro Paese, nella nostra regione e nella nostra Asp. Non è una questione di emergenza ma di opportunità: abbiamo un centro vaccinale, abbiamo i vaccini, cerchiamo di vaccinare comunque in attesa di modalità organizzative che coinvolgeranno di più i medici di medicina generale“.