Reggio Calabria, splendida giornata in riva allo Stretto: il fantastico scenario del Lungomare con l’Etna sullo sfondo [GALLERY]

4 Febbraio 2021 14:09

Clima fantastico nello Stretto di Messina, il freddo invernale non si percepisce nemmeno: questa mattina a Reggio Calabria sono stati registrati 22°

Se non si avesse cognizione del tempo, osservando le immagini di Reggio Calabria, nessuno potrebbe immaginare che oggi 4 febbraio sia pieno inverno. Clima sereno e panorama fantastico in riva allo Stretto di Messina, dove oggi è stato raggiunto il picco dei 22° nelle ore di punta. Condizioni meteo perfette, che tutta Italia invidia, sul Lungomare Italo Falcomatà, denominato il “Chilometro più bello d’Italia”. Di fronte al panorama con il vulcano Etna innevato, ad un passo dall’opera di Tresoldi, tanta gente ne ha approfittato per una passeggiata o fare un po’ di sana attività motoria.