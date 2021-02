Reggio Calabria, Spirlì asfalta Falcomatà: “si assuma le responsabilità del fallimento sulla gestione rifiuti”

11 Febbraio 2021 22:42

L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria va avanti ormai dallo scorso marzo: le parole in merito del presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì

Ci era andato giù leggero nella mattinata di ieri, ma questa sera Nino Spirlì ha messo il carico da novanta. “Sull’emergenza rifiuti la città metropolitana di Reggio Calabria si deve assumere quello che sta accadendo”, è quanto ha affermato il governatore calabrese in una diretta su Facebook. “Domani la Regione comunicherà tutti i passaggi che sono stati avanzati in questi mesi. Non è a noi che ci si deve rivolgere per quanto riguarda la spazzatura, illustreremo passo per passo quello che stiamo facendo, tutto materiale in aggiunta alla telefonata col governatore della Puglia Emiliano. Quel fallimento che è stato provocato dalla cattiva gestione rifiuti, il Comune di Reggio se lo devo intestare interamente”, ha concluso Spirlì.