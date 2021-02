9 Febbraio 2021 17:28

Reggio Calabria, la gattina è scomparsa dal pomeriggio del 6 febbraio

E’ scomparsa dal pomeriggio del 6 febbraio 2021 una gattina di nome Kira da via Pio XI a Reggio Calabria. La gattina ha 5 mesi, è dolce ed è in sintonia con tutti. Kira è bianca e nera, ha una macchia nera nell’occhio sinistro e sulla gengiva di sotto sul lato destro. Chiunque dovesse vederla può contattare la padrona al numero 3279065089 e chi la troverà verrà ricompensato come ringraziamento.