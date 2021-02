Reggio Calabria: domani la presentazione del nuovo Gruppo di Forza Italia in Consiglio Metropolitano

12 Febbraio 2021 15:42

Reggio Calabria: domani si terrà una conferenza per la presentazione del nuovo Gruppo di Forza Italia che si insedierà in seno al Consiglio Metropolitano

Giorno 13 febbraio infatti si terrà una conferenza per la presentazione del nuovo Gruppo di Forza Italia che si insedierà in seno al Consiglio Metropolitano. Presenti i neoeletti Giuseppe Zampogna, Domenico Romeo e Pasquale Ceratti, affiancati dai Consiglieri comunali di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino e Antonino Caridi. Interverrà il Coordinatore provinciale del Partito, l’On. Francesco Cannizzaro. Forza Italia rivendica il suo ruolo sempre più consistente di ferma opposizione alla cattiva gestione pubblica del CentroSinistra, come – purtroppo – dimostrano i sempre più scottanti ed evidenti fatti di attualità, sintomo di un generale mal funzionamento dell’Amministrazione Comunale e Metropolitana. Diversi i temi che verranno affrontati durante l’incontro con gli organi di informazione. La conferenza stampa è convocata per sabato 13 febbraio alle ore 11.00 presso la sede del Coordinamento provinciale di Forza Italia, in via Quartiere militare.