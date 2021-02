Reggio Calabria, Parco lineare: “dopo l’inaugurazione la ditta scompare e la fogna rimane…” [FOTO]

18 Febbraio 2021 16:13

Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore sul Parco Lineare

Un lettore di StrettoWeb indignato ci ha inviato una segnalazione che pubblichiamo integralmente riguardo le condizioni in cui versa il Parco Lineare a Reggio Calabria. Il lettore affferma: “Purtroppo siamo a pochi mesi dalla stagione estiva e l’ennesima “opera incompiuta”, ma puntualmente inaugurata dal Sindaco Falcomata’ è completamente abbandonata a se stessa e soggetta ad atti di vandalismo.

L’ultima volta che si sono viste le maestranze in cantiere, risale a prima delle festività Natalizie, dopo il nulla, tranne le solite chiacchiere del Sig. Sindaco con le quali è riuscito in campagna elettorale a racimolare i voti di chi nel dubbio ha preferito scegliere “l’incompetenza già ampiamente dimostrata” ma con un’ottima dialettica, piuttosto che provare a cambiare con chi probabilmente sarebbe stato più capace e competente…

Chiunque avrebbe avuto la dignità di dimettersi chiedendo scusa alla cittadinanza e ai propri figli…ma Falcomatà no, forte di quei voti di chi adesso ha pure il coraggio di lamentarsi!!!”.

Lettera firmata