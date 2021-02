3 Febbraio 2021 17:40

Reggio Calabria, l’incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi

Un incendio è divampato per cause ancora in fase di accertamento, all’interno della nota polleria all’Anima Ru Pollu sita sul Viale Amendola a Reggio Calabria. L’incendio si è verificato nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.