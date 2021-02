Reggio Calabria, enorme cumulo di spazzatura brucia tra le case a Ravagnese: Vigili del Fuoco sul posto [FOTO LIVE]

21 Febbraio 2021 22:14

Reggio Calabria, incendio di spazzatura in serata a Ravagnese: le immagini in diretta

Un enorme cumulo di rifiuti è andato in fiamme questa sera a Ravagnese, popoloso quartiere della periferia Sud di Reggio Calabria. Le fiamme sono divampate precisamente in via del Tordo, nei pressi della tangenziale cittadina, in un’area funestata dall’emergenza rifiuti dove sorgono a poche decine di metri di distanza diversi cumuli di monnezza abbandonati sui marciapiedi fuori dai portoni delle abitazioni, dove i mastelli non vengono svuotati ormai da mesi. Una situazione incresciosa che ormai è diventata la normalità negli ultimi anni, anche se da un paio di mesi si sta aggravando in modo sempre più drammatico.