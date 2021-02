Reggio Calabria, c’è un nuovo locale in centro: è l’Ecce Restaurant, dove cucina e arte si mischiano richiamando la storia [FOTO e VIDEO]

6 Febbraio 2021 18:55

Reggio Calabria, un nuovo locale ha alzato le serrande oggi, 6 febbraio 2021: l’Ecce Restaurant. Tutte le foto di interni ed esterni e l’intervista al titolare Carmelo Crucitti

In un periodo in cui il settore della ristorazione ha sofferto e sta soffrendo molto le conseguenze della pandemia da Coronavirus, ci sono esempi positivi e che cercano di rimanere in piedi nonostante tutto, spinti e stimolati dall’esperienza, dalla competenza e dalla voglia di fare e riadattarsi, aggiornarsi. Carmelo Crucitti è uno degli imprenditori più conosciuti e apprezzati a Reggio Calabria in questo campo, titolare di numerosi locali al centro da tantissimi anni.

Oggi, 6 febbraio 2021, alle ore 12:00 ha alzato le serrande di una sua nuova creatura: l’Ecce Restaurant. In pieno centro, in via De Nava n°45 (ex Manami), il ristorante comincia la sua avventura nella speranza che già dalle prossime settimane possa essere fruibile a pranzo e a cena, felice di poter ospitare chiunque senza distinzioni di alcun tipo. L’Ecce Restaurant è un locale al passo coi tempi, in cui l’arte e la buona cucina la fanno da padrone senza però risparmiare richiami alla storia. Quella che, una vita fa, l’imprenditore Crucitti ha iniziato a vivere ponendo le basi di una carriera ricca di soddisfazioni.

“Lo stile del locale rispecchia l’arte moderna – afferma Carmelo Crucitti ai microfoni di StrettoWeb – C’è un buon lavoro dell’architetto Fabio Latella in aggiunta alle mie idee. Lo ritengo una bomboniera. Cucina? Internazionale, basata al 90% sul pesce. Non abbiamo comunque pensato di negare spazi a vegani, vegetariani, celiaci, ma anzi di accontentare il fabbisogno di tutti. Speriamo di proiettare i fasti della Reggio storica. Apertura? Da domani a pranzo siamo operativi”. In alto la FOTOGALLERY con gli interni e gli esterni del locale, in basso il VIDEO con l’intervista completa all’imprenditore.