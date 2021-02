Reggio Calabria, il consigliere Caridi interviene personalmente per ripulire il Cimitero di Modena [FOTO]

11 Febbraio 2021 20:42

È intervenuto in prima persona in tutti i sensi il Consigliere comunale di Forza Italia Antonino Caridi, che stamani – utilizzando propri mezzi a proprie spese – si è prodigato per aiutare gli operatori comunali a ripulire il Cimitero del rione Modena a Reggio Calabria. L’esponente reggino di Forza Italia ha aiutato in prima persona i dipendenti del Comune incaricati dall’Assessore Rocco Albanese a ripulire il Cimitero del rione Modena, l’intervento del consigliere ha permesso di rendere in tempi molto più brevi, nuovamente dignitoso il luogo sacro, che da mesi versava in totale stato di abbandono, nel profondo dispiacere di chi si è recato a trovare i cari defunti. Contrariato per l’inaccettabile situazione, il Consigliere di Minoranza ha deciso di rendersi protagonista di un vero esempio di cittadinanza attiva, gesto molto apprezzato dai concittadini presenti.