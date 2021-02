Reggio Calabria, Camera (FI): “Disastro al cimitero di Condera, serve intervenire subito” [FOTO]

13 Febbraio 2021 19:42

Reggio Calabria, Camera (FI): “E’ sconfortante e indecoroso lo stato in cui versano i parcheggi esterni del cimitero monumentale di Condera”

“E’ sconfortante e indecoroso lo stato in cui versano i parcheggi esterni del cimitero monumentale di Condera“. E’ ciò che afferma Giuseppe Camera, vice coordinatore Forza Italia Giovani della Città Metropolitana di Reggio Calabria. “Provo a spiegare con parole semplici l’orrore che si manifesta agli occhi di chi, per rendere omaggio ai propri defunti, deve transitare da detto luogo. Una vera e propria discarica a cielo aperto, come documentato da diverse fotografie scattate durante un nostro sopralluogo: materassi, servizi igienici, elettrodomestici e spazzatura di ogni tipo fanno da contorno ad una “splendida” opera di architettura moderna, una casupola di legno costruita proprio al centro del parcheggio, utilizzata da chissà chi probabilmente come rifugio di fortuna”. Camera lancia un appello al Comune, e chiarisce che i Giovani di Forza Italia sono pronti a dare una mano per sanare questa situazione inqualificabile: “E’ con forza e spirito di servizio, quindi, dato il riprovevole e vergognoso spettacolo che appare ai nostri occhi, che chiediamo a nome della cittadinanza (in particolar modo degli abitanti del quartiere ormai esausti e provati dal degrado adiacente le loro case) un intervento repentino e risolutivo. Riteniamo necessario coinvolgere l’assessorato ai servizi sociali per verificare lo stato di salute di chi utilizza quella baracca. Ci rendiamo disponibili a qualsiasi tipo di aiuto e di sostegno alle eventuali iniziative, in ossequio allo spirito che più ci qualifica: quello di opposizione costruttiva”