Reggio Calabria, al bar Golosia la prima giornata del profiterole: il ricavato devoluto all’Hospice Via delle Stelle

26 Febbraio 2021 21:30

Reggio Calabria, la lodevole iniziativa del bar Golosia per beneficienza

Lodevole iniziativa del Bar “Golosia” (Via Reggio Modena, 59) di Reggio Calabria, che nella giornata del 24 febbraio ha indetto “la prima giornata del profiterole” per devolvere il ricavato in beneficenza all’Hospice Via delle Stelle.

Grande partecipazione all’iniziativa da parte dei reggini, che meritano un grande ringraziamento per come hanno contribuito a questo progetto solidale.

In foto la consegna del ricavato da parte del titolare del bar, al Dott. Vincenzo Trapani Lombardo – Direttore dell’Hospice Via delle Stelle.