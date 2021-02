Reggina-Salernitana, rigore clamoroso non assegnato agli amaranto! [FOTO]

1 Febbraio 2021 22:36

Reggina-Salernitana, rigore clamoroso non assegnato agli amaranto intorno all’ora di gioco: solare trattenuta a Montalto, ma l’arbitro resta inflessibile

Un rigore clamoroso, netto, solare non è stato assegnato alla Reggina intorno all’ora di gioco del match contro la Salernitana. Pallone messo in mezzo dalla destra, Montalto viene platealmente trattenuto da dietro da un avversario e non riesce ad arrivare al pallone, scivolando. Inutili le proteste sue e dei compagni, il direttore di gara resta inflessibile e non assegna il penalty, tra l’incredulità degli amaranto. Una direzione non proprio limpida della terna questa sera, con l’arbitro che al contrario non ha tentennato un attimo ad assegnare invece il tiro dal dischetto ai granata per un contatto dubbio tra Nicolas e Gondo, partito tra l’altro in leggero fuorigioco. Insomma, dopo il rigore non assegnato a Frosinone, altro torto nei confronti degli amaranto. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.