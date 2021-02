Reggina, è fatta per il nuovo dg: Giuseppe Mangiarano ha detto sì, arriva anche l’ufficialità

12 Febbraio 2021 19:27

Il nuovo direttore generale della Reggina è Giuseppe Mangiarano: l’ex di Cosenza e Milan, tra le altre, ha detto sì al presidente Gallo

La fumata bianca è arrivata: Giuseppe Mangiarano è il nuovo direttore generale della Reggina. L’incontro di oggi con il presidente Gallo ha dato esito positivo, dopo che l’ex Cosenza aveva scalzato tutti nella ristretta cerchia di nomi usciti fuori nelle ultime ore, dopo l’addio di Tempestilli. Il neo dirigente amaranto succede proprio all’ex Roma, diventando il quarto dg in due anni.

Chi è Giuseppe Mangiarano

La carriera di Giuseppe Mangiarano inizia dal basso, dal dilettantismo calabrese. Presente negli stessi ambienti, viene notato da Massimiliano Mirabelli, di cui diventa braccio destro. E, dopo il successo in Eccellenza alla Rossanese, passa al Rende in cui ricopre l’incarico di Direttore Generale. E’ al Cosenza, però, che la sua figura emerge, grazie anche alla sua formazione sugli stadi. Mangiarano viene infatti scelto dalla FIGC come dirigente per seguire il corso e formarsi successivamente come Delegato alla Sicurezza degli Stadi di Serie A e B. Gli anni 2010 iniziano in Serie A, come segretario generale del Siena. Poi Padova, nel 2013-2014, e Inter. La grande chiamata dei nerazzurri, nel ruolo di segretario sportivo, arriva nel 2015. Successivamente la breve parentesi a Crotone, con il ritorno in Calabria, e il passaggio nell’altra sponda di Milano. Mirabelli lo richiama per la nuova esperienza al Milan. L’ultima avventura è al Trapani, ma soltanto toccata e fuga.

Ecco l’ufficialità del club amaranto:

“Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che il Dott. Giuseppe Mangiarano è il nuovo Direttore Generale del club. Il percorso professionale del Dott. Giuseppe Mangiarano si contraddistingue per la vasta esperienza maturata nel settore calcistico a livello nazionale. Dirigente dalle spiccate doti manageriali, nella sua carriera ha anche ricoperto il ruolo di Segretario Sportivo nel Football Club Inter, di Club Manager nel Crotone e Segretario Generale dell’AC Milan. Nella stagione 2019/20 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale del Trapani Calcio. Il neo Direttore Generale amaranto sarà presente al “San Vito-Marulla” in occasione della gara tra Cosenza e Reggina valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie BKT. La presentazione ufficiale agli organi di informazione avverrà nei prossimi giorni”.