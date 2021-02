Reggina, a lezione da Baroni: “Come ti sistemo la difesa (e i difensori)…”

11 Febbraio 2021 11:55

Il nuovo punto di forza della Reggina di Baroni targata 2021 è sicuramente la difesa. I meriti del tecnico? Tanti, ma non diciamoglielo…

Gli amanti del cinema sicuramente li conoscono. Sono quei film il cui titolo inizia per “Come ti“. “Come ti spaccio la famiglia“, “Come ti ammazzo il bodyguard“, “Come ti rovino le vacanze“. E poi ce n’è uno nuovo, uscito da pochissime ore: “Come ti sistemo la difesa (e i difensori)“. Regista? Marco Baroni. Interpreti? I componenti della retroguardia della Reggina.

Nessun gol subito nelle ultime tre partite, l’ultimo è su calcio di rigore, a Frosinone. Numeri importanti, specie per una squadra che – fino alla gara di Reggio Emilia, praticamente sul finire del girone d’andata – non aveva subito gol soltanto nel derby interno contro il Cosenza (giocato tra l’altro in superiorità numerica per più di un tempo). Numeri che certificano una crescita costante, la capacità di saper soffrire e saper difendersi nonostante la pressione ma soprattutto un’inaspettato cinismo e una ritrovata concretezza.

I meriti di Baroni? Ci sono, è evidente. Ma non diciamoglielo. A precisa domanda posta in conferenza stampa, su quanto sentisse “suo” questo miglioramento in fase difensiva, ha risposto che preferisce “non portarsi sul piedistallo. Io propongo e la squadra è ricettiva, ha voglia, vuole tirarsi fuori e credere in quello che fa”. Ricevuto. E anche giusto. I meriti ci sono, ma non vuole prenderseli, quantomeno non tutti lui. In fondo, si è “limitato” semplicemente a mettere i difensori nelle migliori condizioni possibili in base alle proprie caratteristiche. “Non mi vedrete mai far giocare un calciatore in un ruolo non suo“, ha affermato spesso. Detto, fatto. Almeno tre su quattro elementi dell’attuale retroguardia sono stati “sistemati” lì dove riescono a dare il meglio: Cionek, Stavropoulos e Di Chiara. Soprattutto per i primi due, purtroppo, erano abbastanza evidenti le difficoltà con la difesa a 3. Difficoltà di posizione, di movimenti da collaudare, di esperienza con questo sistema di gioco. Col passaggio a 4, il greco e il polacco si sono sentiti più “a proprio agio”, anche aiutati da nuove consapevolezze, dal lavoro di “psicologo” dello stesso Baroni e dai risultati, che fanno sempre bene. Senza dimenticare l’arrivo di un portiere come Nicolas, molto esperto, sicuro di sé e in grado di trasmettere questa sicurezza a tutto il reparto (e a parare i rigori che “bruciano”) e di un terzino (Lakicevic) bravo ad interpretare molto bene le due fasi.

Ecco, è così che è nato e si è sviluppato il film “Come ti sistemo la difesa (e i difensori)“. I sequel? Speriamo di vederne tanti altri da qui a fine stagione. Ma, vi raccomando, non esaltate troppo Baroni. Vuole stare “dietro le quinte”. E, in fondo, i registi fanno questo…