Svolta storica per l’Inter, presentato il nuovo logo: stile minimal e carattere internazionale

11 Febbraio 2021 12:37

Svolta storica per l’Inter, presentato il nuovo logo che sostituisce lo storico stemma ideato da Giorgio Muggiani: stile minimal e carattere internazionale

Storia e tradizione lasciano il posto all’innovazione. Anche un club storico come l’Inter, sulla scia di quanto già fatto qualche anno fa dalla Juventus, mette in soffitta il vecchio logo che ne ha accompagnato più di 100 anni di storia (con al massimo qualche revisione), presentando un nuovo stemma che guarda al futuro. Rispetto al disegno originale di Giorgio Muggiani, uno dei fondatori storici del club, scompare il colore dorato insieme alle lettere ‘F’ e ‘C’. Il nuovo logo si presenta con uno stile più minimal, con un cerchio esterno nero, uno più interno blu e le lettere ‘I‘ ed ‘M‘ in bianco. Le due lettere scelte non solo fanno riferimento a ‘Inter Milan’, il nome con il quale è conosciuta la squadra all’estero, ma richiamano anche la parola inglese ‘I’m’, io sono, riferimento al legame che lega club e tifoso. Il logo, anticipato dal sito footyheadlines.com, dovrebbe fare la prima apparizione pubblica sulle maglie dei giocatori in occasione di Inter-Cagliari del 10-11 aprile.