Manata di Chiellini e riscatto di Insigne, Napoli-Juve è tutta qui: Gattuso si rilancia e stoppa i bianconeri

13 Febbraio 2021 20:00

Allo stadio Maradona, il Napoli e Gattuso si rilanciano battendo la Juventus per 1-0: basta un rigore di Insigne

Manata e rigore del riscatto: in pochissimi minuti si decide Napoli-Juventus, che termina 1-0. Gattuso si rilancia dopo i recenti risultati negativi e respinge, almeno per ora, le voci di un esonero. La partita si decide alla mezz’ora: Chiellini, in un duello aereo con Rrahmani, allunga il braccio verso dietro e colpisce il volto dell’avversario con una manata. L’arbitro assegna il rigore al Var e Insigne realizza, riscattandosi dopo l’errore di qualche settimana fa in Supercoppa Italiana che aveva negato ai suoi di raggiungere il pari. Con questa vittoria, i partenopei agganciano momentaneamente a 40 le due romane, mentre la Juve si ferma e ora le milanesi potrebbero allungare nuovamente.

VENERDI’ 12 FEBBRAIO

ore 20:45

Bologna-Benevento 1-1 (1′ Sansone, 60′ Viola)

SABATO 13 FEBBRAIO

ore 15:00

Torino-Genoa 0-0

ore 18:00

Napoli-Juventus 1-0 (31′ rig. Insigne)

ore 20:45

Spezia-Milan

DOMENICA 14 FEBBRAIO

ore 12:30

Roma-Udinese

ore 15:00

Cagliari-Atalanta

Sampdoria-Fiorentina

ore 18:00

Crotone-Sassuolo

ore 20:45

Inter-Lazio

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO

ore 20:45

Verona-Parma

CLASSIFICA SERIE A

MILAN 49 INTER 47 JUVENTUS 42 ROMA 40 LAZIO 40 NAPOLI 40 ATALANTA 37 SASSUOLO 31 VERONA 30 SAMPDORIA 27 GENOA 25 UDINESE 24 BOLOGNA 24 BENEVENTO 24 FIORENTINA 22 SPEZIA 21 TORINO 17 CAGLIARI 15 PARMA 13 CROTONE 12

CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 16 reti Lukaku (Inter) 14 reti Ibrahimovic (Milan) 14 reti Immobile (Lazio) 14 reti Muriel (Atalanta) 12 reti Belotti (Torino) 11 reti Joao Pedro (Cagliari) 11 reti Lautaro Martinez (Inter) 10 reti Mkhitaryan (Roma) 9 reti Insigne (Napoli) 9 reti Lozano (Napoli) 9 reti Destro (Genoa) 9 reti Nzola (Spezia) 9 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (23ª giornata)

VENERDI’ 19 FEBRAIO

ore 18:30

Fiorentina-Spezia

ore 20:45

Cagliari-Torino

SABATO 20 FEBBRAIO

ore 15:00

Lazio-Sampdoria

ore 18:00

Genoa-Verona

ore 20:45

Sassuolo-Bologna

DOMENICA 21 FEBBRAIO

ore 12:30

Parma-Udinese

ore 15:00

Milan-Inter

ore 18:00

Atalanta-Napoli

ore 20:45

Benevento-Roma

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO

ore 20:45

Juventus-Crotone