Milik, messaggio ambiguo per San Valentino: spunta il cuore insieme all’amato/odiato De Laurentiis

14 Febbraio 2021 16:38

Arek Milik pubblica una storia Instagram piuttosto ambigua per San Valentino: il bomber polacco condivide una foto con Aurelio De Laurentiis

San Valentino è la festa degli innamorati, il giorno in cui anche i social si riempiono di messaggi d’amore, cuoricini, regali e post carichi di romanticismo. Anche i calciatori non sono da meno: i profili Instagram dei grandi protagonisti del pallone celebrano l’amore che li lega alle proprie mogli, fidanzate e più in generale alla propria famiglia e agli affetti più cari. Un messaggio in particolare ha però attirato l’attenzione dei tifosi, quello di Arek Milik. L’ex calciatore del Napoli, attualmente ceduto al Marsiglia, ha postato una particolare storia Instagram che lo ritrae insieme ad Aurelio De Laurentiis, con un cuore rosa che li unisce. Il messaggio è piuttosto ambiguo e si presta a molteplici interprestazioni: i due avranno fatto pace dopo i dissidi degli ultimi mesi con il presidente che si era opposto fermamente alla sua cessione, oppure si tratta semplicemente di una frecciatina, non di certo scoccata da Cupido?