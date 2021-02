25 Febbraio 2021 19:55

Messina, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Non sono ancora note le cause del rogo

I vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo sono intervenuti oggi, con Autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio, a Torregrotta intorno alle 15:45 per un incendio di piante all’interno di un vivaio. Il rogo ha coinvolto un’area di circa 1000 mq con 1000 palme di altezza media di 6 metri. In rincalzo alla squadra è partita una autobotte dalla sede centrale di Messina. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.