Mario Draghi ha sciolto la riserva: sarà presidente del Consiglio. Ecco la lista dei nuovi ministri

12 Febbraio 2021 20:07

Mario Draghi sarà il nuovo presidente del Consiglio italiano: comunicata la lista dei nuovi ministri con una forte impronta politica

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Dopo le consultazioni dei giorni scorsi, nelle quali i principali esponenti dei partiti politici italiani sono stati ricevuti a colloquio da Mario Draghi per capire i margini della possibilità di formare un nuovo esecutivo, quest’oggi alle 19:00 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il responso ufficiale: Mario Draghi sarà il nuovo presidente del Consiglio italiano. L’ex presidente della Bce ha dunque sciolto la riserva, accettando un ruolo tanto prestigioso quanto delicato, facendosi carico della situazione sanitaria, economica e sociale complicata che l’Italia sta vivendo in questo momento.

Mario Draghi ha comunicato anche la lista dei nuovi ministri che, fin da subito, ha sorpreso per una forte impronta politica e meno tecnica, rispetto a quanto ci si aspettasse: fra i 23 ministri nominati, 15 sono infatti politici (Pd, M5s, Leu, Iv, Forza Italia, Lega) e 8 tecnici. Incassano importanti riconferme (7 dal governo Conte Bis) Luigi di Maio come Ministro degli Esteri e Roberto Speranza come Ministro della Salute, oltre a Luciana Lamorgese agli Interni e Dario Franceschini alla Cultura. Fra le più importanti le new entry: Daniele Franco all’Economia, Marta Cartabia alla Giustizia, Giancarlo Giorgetti allo Sviluppo Economico e Roberto Cingolani al nuovo dicastero della Transizione ecologica I ministri giureranno domani alle 12:00.

Di seguito la lista dei nuovi ministri del governo Draghi:

Presidente del Consiglio

Mario Draghi

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

Roberto Garofoli

Ministeri con portafoglio

Esteri

Luigi Di Maio – M5S

Interno

Luciana Lamorgese – Tecnico

Giustizia

Marta Cartabia – Tecnico

Difesa

Lorenzo Guerini – PD

Economia

Daniele Franco – Tecnico

Sviluppo Economico

Giancarlo Giorgetti – Lega

Lavoro

Andrea Orlando – PD

Agricoltura

Stefano Patuanelli – M5S

Ambiente – Transizione Ecologica – Recovery Plan

Roberto Cingolani – Tecnico

Infrastrutture e trasporti

Enrico Giovannini – Tecnico

Istruzione

Patrizio Bianchi – Tecnico

Università e ricerca

Cristina Messa – Tecnico

Cultura e Turismo

Dario Franceschini – PD

Salute

Roberto Speranza – LeU

Ministri senza portafoglio

Affari regionali e autonomie

Maria Stella Gelmini – FI

Giovani e Sport

Fabiana Dadone – M5S

Innovazione – Transizione Digitale

Vittorio Colao – Tecnico

Rapporti con il Parlamento

Federico D’Incà – M5S

Pubblica Amministrazione

Renato Brunetta – FI

Sud e Coesione Territoriale

Mara Carfagna – FI

Pari opportunità e famiglia

Elena Bonetti – IV

Coordinamento Turismo

Massimo Garavaglia – Lega

Disabilità

Erika Stefani – Lega