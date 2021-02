Maltempo polare, straordinaria nevicata notturna a Reggio Calabria: le FOTO e i VIDEO in diretta

14 Febbraio 2021 22:40

Maltempo, a Reggio Calabria un’affascinante nevicata notturna. Le immagini

Nevica a Reggio Calabria. Nei quartieri collinari della città, come Condera, il suolo inizia ad imbiancarsi. La neve cade a fiocchi, con una temperatura che è piombata a +2°C mentre sulle colline è scesa sottozero. A Gambarie è in atto una vera e propria bufera con -6°C. Sta nevicando più o meno in tutta la città, in modo particolare nelle zone collinari. Un fenomeno raro e affascinante, ma ampiamente annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. In base ai dettagli meteorologici forniti da MeteoWeb, Lunedì 15 Febbraio farà ancora più freddo con ulteriori nevicate nella prima parte della giornata, soprattutto nella notte e al mattino.