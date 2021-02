Maltempo: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco in provincia di Messina

11 Febbraio 2021 20:28

Meteo, giornata all’insegna del maltempo per i Vigili del fuoco del Comando di Messina

Giornata all’insegna del maltempo per i Vigili del fuoco del Comando di Messina. Oggi le squadre VF sono intervenute sui territori di Messina, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Castroreale in relazione alle avverse condizioni meteorologiche. Il forte vento di maestrale ha impegnato i Vigili del fuoco nell’eliminare situazioni di pericolo (alberi su sede stradale, cornicioni e intonaci pericolanti, lamiere pericolanti, infissi e antenne pericolanti, assistenza a squadre dell’esercito, dissesti statici ecc). Da qualche ora la situazione va attenuandosi. In tutto si contano al momento 24 interventi.