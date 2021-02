Incidente Fernando Alonso, l’aggiornamento sulle condizioni: operazione ok e sull’inizio di stagione…

12 Febbraio 2021 14:48

Incidente Fernando Alonso, l’aggiormaneto sulle condizio di salute: intervento di chirurgia maxillo-facciale perfettamente riuscito

Incidente Fernando Alonso, dall’ospedale di Berna arriva un importante aggiornamento sulle condizioni di salute del pilota. Lo spagnolo è stato operato con esito positivo in seguito all’incidente avvenuto ieri mentre si allenava in bici nei pressi di Lugano: l’ex pilota della Ferrari è stato travolto da una macchina, riportando alcuni danni al volto che hanno richiesto un intervento di chirurgia maxillo-facciale. L’operazione è perfettamente riuscita e Alonso potrà essere in grado di riprendere gli allenamenti in vista dell’inizio di stagione di Formula 1 che ne segna il ritorno a bordo della Alpine Renault.

Nel comunicato della scuderia si legge: “dopo alcuni giorni di completo riposo, Alonso potrà riprendere progressivamente l’allenamento. Ci aspettiamo che sia pienamente operativo per intraprendere la preparazione per la stagione. Alpine F1 Team e Fernando ringraziano tutti coloro che hanno fatto sentire la propria vicinanza al pilota. Appena avremo ulteriori aggiornamenti verranno prontamente comunicati“.