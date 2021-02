12 Febbraio 2021 10:19

Maltempo negli Usa, strade ghiacciate in Texas: maxi tamponamento a catena vicino Forth Worth, 6 morti e decine di feriti

Pauroso incidente a catena avvenuto ieri negli Usa, in Texas a causa del ghiaccio sulle strade. Il sinistro ha convolto oltre 100 mezzi tra auto e camion. Il bilancio è tragico: almeno 6 morti e 65 feriti con i Vigili del Fuoco al lavoro per ore per estrarre dalle lamiere contorte decine di persone che erano rimaste intrappolate nei loro veicoli. In alto la FOTOGALLERY completa.