11 Febbraio 2021 21:40

Reggio Calabria, auto in fiamme in via Vallone Mariannazzo: paura tra gli abitanti, vigili del fuoco sul posto

Intorno alle ore 20:10 di questa sera una macchina ha preso fuoco in via Vallone Mariannazzo a Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto immediatamente a spegnere le fiamme ed sono intervenuti le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso per accertare la natura del rogo. In alto la FOTOGALLERY completa.