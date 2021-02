Governo, Renzi: “sognavo Draghi a Palazzo Chigi. Conte di categoria inferiore”

12 Febbraio 2021 14:08

Per Matteo Renzi l’Italia è in mani sicure con Mario Draghi

Il nome di Mario Draghi come nuovo premier ha trovato subito l’appoggio di Matteo Renzi. Secondo il leader di Italia viva l’ex banchiere possiede le carte in regola per gestire al meglio l’Italia. Una certezza che è stata espressa in un’intervista ai microfoni de ‘L’aria che tira’: “se dicessi che non ho mai sognato di mandare Draghi a palazzo Chigi direi una bugia. Ho sempre pensato che Draghi, finito il servizio alla Bce, avrebbe avuto tutte le condizioni per servire il proprio Paese. Sono onesto, l’ho sempre sognato”. Matteo Renzi poi ha fatto un curioso paragone calcistico tra Mario Draghi e l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “è un dato di fatto oggettivo, uno gioca per il Pallone d’Oro mentre l’altro gioca in una categoria inferiore. Mattarella? Con altrettante onestà dico che è lui il kingmaker, io mi sento come quello che sa che alla guida ci va quello più bravo, ti puoi mettere dietro a dormire”.