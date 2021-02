Governo Draghi, De Caprio: “ruolo fondamentale di Forza Italia, ora rilanciamo l’Italia e il Meridione”

12 Febbraio 2021 22:20

Governo Draghi, il capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale della Calabria, De Caprio: “ruolo fondamentale del nostro partito, ora rilanciamo l’Italia e il Meridione”

“L’Italia è finalmente pronta a dare un’accelerata sui grandi temi, e Forza Italia sarà parte integrante del progetto guidato dal presidente Mario Draghi, cui facciamo gli auguri di un ottimo lavoro”. Ad affermarlo è il capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale della Calabria, Antonio De Caprio, che commenta la composizione del nuovo esecutivo nazionale annunciata dal premier Draghi.