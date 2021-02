Giorno del Ricordo a Reggio Calabria: la Fiamma Tricolore commemora i martiri delle Foibe [FOTO e VIDEO]

10 Febbraio 2021 19:24

Giorno del Ricordo: la Fiamma Tricolore commemora i martiri delle Foibe a Reggio Calabria con un’iniziativa al monumento ai caduti sul Corso Vittorio Emanuele

La Fiamma Tricolore ha ricordato i martiri delle Foibe nella Giornata del Ricordo istituita dal parlamento italiano nel 2004. La manifestazione si è tenuta presso il monumento ai Caduti sito sul Corso Vittorio Emanuele a Reggio Calabria. Durante il corso della commemorazione è stato deposto un mazzo di fiori a ricordo di tutti i Caduti. Durante la commemorazione è stata ricordata la figura dell’attivista Maria Pasquinelli , dopo l’omaggio floreale al monumento ai caduti sono state accese due lanterne in memoria delle vittime delle Foibe. In alto la FOTOGALLERY dell’evento, in basso l’INTERVISTA integrale al segretario regionale della Fiamma Tricolore Francesco De Leo.