Drew McIntyre sfida… la Premier League! Il campione WWE ai calciatori: “venite a togliermi il titolo!”

12 Febbraio 2021 10:43

Il campione della WWE Drew McIntyre lancia la sfida ai calciatori della Premier League: si faccia avanti chiunque voglia togliergli il titolo

Drew McIntyre è un due volte WWE Champion e ha appena sconfitto Goldberg alla WWE Royal Rumble 2021. Ma per lo scozzese arrivano altre sfide, anzi… è proprio Drew a lanciare una open challenge non solo alle Superstar della WWE, ma anche alle squadre della Premier League!

“Venite a prenderlo, chi lo merita?”, ha scritto Drew McIntyre riferendosi al WWE Championship sul suo profilo Twitter. E alla “Title Race” hanno risposto parecchie Superstar, ognuna indossando una maglia di una squadra di Premier League. Ora toccherà ai campioni del torneo più bello del mondo raccogliere la “sfida”: da Aguero a Salah, da Pogba a Werner, passando per Kane e Aubameyang. Chi vuole essere lo sfidante del WWE Champion?

Dal Liverpool campione in carica all’attuale capolista, il Manchester City di Guardiola: ecco come le WWE Superstar si sono suddivisi i team!

Sheamus: Liverpool FC

Braun Strowman: Leicester City

Kofi Kingston: West Ham United

Dolph Ziggler: Aston Villa

Matt Riddle: Arsenal

Jeff Hardy: Everton

Apollo Crews: Chelsea

Gran Metalik: Tottenham Hotspur

King Corbin: Manchester United

Cesaro: Manchester City

Per vedere Drew McIntyre in azione basta seguire gli episodi di Monday Night Raw in onda on demand su Discovery+ oppure ogni lunedì alle 23.15 su DMAX, con il commento in italiano.