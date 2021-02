Uno, nessuno, diecimila. L’Italia festeggia Danilo Gallinari: contro Dallas traguardo storico per l’azzurro in NBA

11 Febbraio 2021 15:56

Danilo Gallinari tocca quota 10.000 punti in NBA durante la gara fra Hawks e Mavericks: il ‘Gallo’ è l’unico italiano della storia a riuscirci

Uno, nessuno, diecimila. Rispetto a Pirandello manca uno zero, ma per i tifosi italiani va bene anche così. Uno è Danilo Gallinari. Nessuno è perchè prima di lui, non c’era mai riuscito nessuno. I 10.000 sono il record di punti in carriera che il cestista azzurro ha superato nella notte durante la sfida fra Atlanta Hakws e Dallas Mavericks. Il cestista italiano non ha giocato la sua partita migliore, con percentuali decisamente rivedibili (2/12 dal cmapo, 1/7 da 3 punti) ed ha anche fallito il tiro che avrebbe cambiato le sorti della partita, evitando la sconfitta dei suoi Atlanta Hawks (118-117 per i Mavs). Ma poco importa, la serata è stata comunque storica per il miglior esponente del basket azzurro nella mitica lega NBA. Ben 11 punti per Danilo Gallinari, utili a toccare quota 10.004 punti segnati con le maglie di New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, OKC Thunder e Atlanta Hawks nella su avventura NBA iniziata 12 anni fa, nel 2008.