Cosenza-Reggina, tifosi amaranto carichi in vista del derby. I ‘Diffidati Liberi’: “Appuntamento a domani per salutare e incitare la squadra”

13 Febbraio 2021 21:18

Cosenza-Reggina, i tifosi amaranto si mobilitano in vista del derby: il comunicato dei “Diffidati Liberi” per incitare e salutare la squadra prima della partenza

Cosenza-Reggina si avvicina. 48 ore circa al derby, che si giocherà in posticipo. Seppur non presenti fisicamente all’evento, i tifosi amaranto si stanno mobilitando per far sentire la propria vicinanza alla squadra in vista di un match sempre molto sentito da ambo le parti. Il gruppo Ultras “Diffidati Liberi“, per l’occasione, invita tutti domani a Piazza della Pace ad attendere il passaggio della troupe di Baroni in partenza per la città silana. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dalla pagina Facebook del gruppo Ultras.

“In occasione della partita di lunedì Cosenza-Reggina invitiamo tutti domenica 14 febbraio alle 16:30 alla Piazza della Pace (dietro la Curva Sud) dove attenderemo il passaggio della squadra per un saluto e un incitamento prima della partenza per Cosenza. Si raccomanda tutti di indossare mascherine e di seguire le direttive che verranno date affinché tutto si svolga in maniera seria e nel rispetto delle misure anti Covid”.